Эксперт Бурмистров прокомментировал обновления в тарифах Ozon

Повышение комиссий для продавцов на маркетплейсах не отразится на ценах для потребителей. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров, комментируя изменения в тарифах Ozon.

Бурмистров пояснил, что Ozon увеличил комиссии для продавцов, так как аккумулирует ресурсы для «рывка» к высокому сезону.

«От того, насколько успешно пройдут распродажи, зависит и рост самих площадок, и рост бизнеса продавцов в следующем году», — рассказал Бурмистров.

Маркетплейс ранее сообщил, что с 7 октября комиссия за продажу для продавцов, которые торгуют со своего склада, вырастет, в среднем, на 4% по всем категориям товаров. Для некоторых селлеров, которые размещают товары на складе Ozon, комиссии тоже изменятся: на 1% вырастет тариф за продажу товаров для дома.

Также для категории Fashion тариф увеличится в среднем на 8% вместо 5,5%, анонсированных ранее. Условия для недорогих товаров до 300 руб. не поменяются, говорится в сообщении компании.

«Все, что зарабатывают маркетплейсы они инвестируют в бизнес. При этом перед высоким сезоном ощутимо увеличивается объем вложений в привлечение новых покупателей, что влияет и на рост оборотов селлеров. Что касается цен для потребителей — вряд ли они увеличатся вслед за ростом комиссий для продавцов», — уточнил Бурмистров.

Эксперт объяснил, что для площадок важны конкурентные цены, маркетплейсы поддерживают их с помощью инвестиций в скидки для клиентов.

В свою очередь, в пресс-службе Ozon рассказали, что с ноября прошлого года компания поощряет продавцов, которые торгуют со своего склада, за быструю отгрузку товаров — дает скидку на комиссию за продажу 4%. Предприниматели, по данным маркетплейса, уже сэкономили более 6 млрд рублей благодаря этим скидкам.

«Чтобы продавцы находили новых покупателей и наращивали продажи, мы активно инвестируем в привлекательные цены для покупателей и охватные маркетинговые кампании, в том числе к большим распродажам. С начала 2025 наша аудитория выросла на 28%, каждый месяц на Ozon заходит 80,8 млн покупателей. Вместе с ростом лояльности аудитории растет частота покупок товаров наших продавцов», — добавили в компании.