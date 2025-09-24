На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские кондитеры обеспокоились ростом цен на некоторые ингредиенты

Специалист Эльдарханова: кондитеры сообщили о подорожании орехов и фруктов
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В России кондитеры на фоне плохого урожая столкнулись с подорожанием яблочного пюре, орехов и замороженных фруктов и ягод. Об этом НСН заявила вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова, комментируя новость о том, что один из крупнейших производителей продуктов питания в России «КДВ Групп» уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию из-за роста издержек.

Заметнее всего рост затронул вафельный жир, который производится из пальмового или кокосового масла (+48,1%). Эксперт подчеркнула, что такие новости становятся неожиданными и для работников сферы, поскольку они не могут спрогнозировать изменение стоимости.

«Мы же потребители жиров, и для нас это чаще всего сюрприз, когда нам присылают прайс-лист и говорят, что со следующей недели что-то подорожает на 5%. А со следующей еще на 5% и так далее. Начал расти курс доллара — обязательно сейчас пришлют изменения. Инфляция идет постоянно», — рассказала Эльдарханова.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале до этого заявил, что увеличение розничных цен, инфляции и ключевой ставки ожидают Россию в случае принятия властями решения повысить налог на добавленную стоимость (НДС).

Ранее кондитеры рассказали, что можно сделать из цуккини.

