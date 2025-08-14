Кондитеры рассказали, что можно сделать из цуккини

Цуккини имеет нейтральный вкус, поэтому его можно добавлять в десерты. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кондитеров.

Так, например, на его основе можно сделать пряники. Для этого потребуется стакан тертых цуккини, два яйца, половина стакана растительного масла, стакан сахара, 2,5 стакана муки, щепотка соли, столовая ложка какао, по одной чайной ложке пряных специй, корицы и разрыхлителя. Все ингредиенты нужно смешать до однородности.

Специалисты советуют разогреть духовку до 180°C, застелить противень бумагой для выпечки, вылить туда тесто и выпекать около 20 минут, пока оно не перестанет прилипать к палочке. После остывания пряники нужно разрезать на порции, намазать джемом или полить глазурью.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого рассказала, что одним из самых лучших десертов для пожилых людей является домашнее тирамису. По ее словам, в пожилом возрасте его лучше готовить с сахарозаменителями, потому что у пожилых часто бывают инсулинорезистентность и сахарный диабет.

