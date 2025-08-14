На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кондитеры рассказали, что можно сделать из цуккини

Pravda.Ru: пряники можно сделать на основе цуккини
true
true
true
close
rinatphoto/Shutterstock/FOTODOM

Цуккини имеет нейтральный вкус, поэтому его можно добавлять в десерты. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кондитеров.

Так, например, на его основе можно сделать пряники. Для этого потребуется стакан тертых цуккини, два яйца, половина стакана растительного масла, стакан сахара, 2,5 стакана муки, щепотка соли, столовая ложка какао, по одной чайной ложке пряных специй, корицы и разрыхлителя. Все ингредиенты нужно смешать до однородности.

Специалисты советуют разогреть духовку до 180°C, застелить противень бумагой для выпечки, вылить туда тесто и выпекать около 20 минут, пока оно не перестанет прилипать к палочке. После остывания пряники нужно разрезать на порции, намазать джемом или полить глазурью.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого рассказала, что одним из самых лучших десертов для пожилых людей является домашнее тирамису. По ее словам, в пожилом возрасте его лучше готовить с сахарозаменителями, потому что у пожилых часто бывают инсулинорезистентность и сахарный диабет.

Ранее врач предупредила об опасности популярного летнего десерта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами