Глава РСПП предупредил о повышении розничных цен в случае повышения НДС

Увеличение розничных цен, инфляции и ключевой ставки ожидают Россию в случае принятия властями решения повысить налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в рамках I Международного экономического форума в Цхинвале, передает ТАСС.

Самые неприятные для бизнеса и для конечных потребителей налоговые новации — это повышение НДС, так как этот налог возмещается по цепочке и его платит конечный потребитель.

«... розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», — сказал он.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российское правительство рассматривает возможность повышения НДС, чтобы сдержать дефицит бюджета и сохранить резервы. Речь идет о повышении налога с 20 до 22%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами 18 сентября переадресовал в правительство вопрос, связанный с возможным повышением НДС.

Ранее Силуанов рассказал о ключевой ставке, которая будет заложена в бюджет на 2026 год.