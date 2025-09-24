В России усилят борьбу с «фирмами-однодневками»

Правительство РФ предложило обязать организации считать страховые взносы с выплат руководителям из величины не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в проекте федерального бюджета, опубликованном на сайте Минфина.

По словам специалистов, многие фирмы занижают официальные выплаты руководителям, оформляя зарплату в размере МРОТ или вовсе уходя от начисления страховых взносов. По информации министерства, это используется как один из инструментов «фирм-однодневок» для минимизации налоговой нагрузки.

В Минфине отметили, что мера направлена на пресечение схем по уходу от налогов через фиктивные зарплаты и снизить объемы «серых» схем в корпоративном секторе.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.

До этого сообщалось, что Минфин предложил снизить с 60 млн до 10 млн рублей порог по доходам, по достижении которого бизнес на «упрощенке» должен платить НДС. В министерстве уточнили, что снижение этого порога поможет эффективнее бороться с дроблением предприятий, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения.

Ранее в Минфине предложили пересмотреть НДС.