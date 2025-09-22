В ЦБ оценили ситуацию с оттоком вкладов из банков

В настоящее время отток вкладов из российских банков не фиксируется. Об этом заявил советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

«Динамика депозитов сохраняется положительной, хотя ставки-то действительно были очень-очень сильные. <...> А оттока нет, люди все равно продолжают размещать деньги на вкладах», — сказал советник главы ЦБ.

Тремасов добавил, что вклады сохраняют свою привлекательность благодаря номинальной ставке банков и инфляционным ожиданиям россиян.

19 сентября идекс вкладов и кредитов наличными, который рассчитывается маркетплейсом «Финуслуги», показал, что с момента сентябрьского заседания Банка России доходность вкладов снизилась в семи банках, а стоимость кредита наличными подешевела лишь в трех банках из топ-20. Доходность вкладов упала на 0,17–0,26 п. п., стоимость кредитов – на 0,13 п. п.

