Россиянам объяснили, какая сумма вклада принесет наибольшую доходность

1 млн рублей стоит положить на вклад, так как в этом случае он принесет наибольшую доходность. Об этом в эфире радио РБК рассказал экономист, бывший руководитель банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, кредитные организации предлагают самые выгодные условия по вкладам на три и четыре месяца. Целесообразно открывать именно эти депозиты.

Задорнов добавил, что инвесторы с более крупными суммами могут вложить средства в квазивалютные облигации. Это позволит защитить часть средств от возможного обесценивания рубля.

До этого депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин заявил, что в России нужно автоматически открывать счета долгосрочных сбережений новорожденным гражданам.

Он уточнил, что родители не должны иметь права распоряжаться счетом, за исключением случаев необходимости лечения ребенка и иных экстренных ситуаций по согласованию с профильными ведомствами.

