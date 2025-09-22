Компания Chanel подала в Роспатент три заявки

В Роспатент поданы три заявки на регистрацию товарных знаков от компании Chanel

В Роспатент поданы заявки от компании Chanel на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Заявки поступили в разные дни в сентябре из Швейцарии. Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — парфюм и туалетная вода.

27 мая компания Chanel SARL, базирующаяся в Швейцарии, подала заявку на регистрацию своего бренда в России.

Компания Chanel остановила поставки и закрыла свои бутики в России весной 2022 года. Это было сделано на фоне санкций. В 2024 году СМИ писали, что французский модный дом решил полностью уйти из России. Официального объявления об этом не было. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявлял, что Chanel ведет переговоры с владельцами российских торговых центров о завершении аренды.

Ранее швейцарская Polaris подала в суд на Роспатент из-за утюга.