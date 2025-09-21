Швейцарская Polaris подала в суд на Роспатент из-за утюга

Швейцарская компания Astrata AG, производящая бытовую технику под брендом Polaris, подала в суд на Роспатент, который отказал ей в выдаче патента на модель утюга с удаленным управлением. Об этом сообщило РИА Новости.

«Удовлетворить возражение, поступившее 12 декабря 2024 года, изменить решение Роспатента от 27 августа 2024 года и отказать в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель по вновь выявленным обстоятельствам», — говорится в материале.

Суд принял заявление компании к производству. Предварительные слушания назначены на конец следующего месяца.

В марте этого года Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат».

Этот случай стал первым, когда суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военной операции на Украине.

Ранее Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя.