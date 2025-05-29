Компания Chanel обратилась в Роспатент для регистрации бренда в РФ

Chanel SARL подала заявку на регистрацию своего бренда в России

Компания Chanel SARL, которая базируется в Швейцарии, подала заявку на регистрацию своего бренда в России. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Отмечается, что Chanel SARL регистрирует товарный знак «Шанель». По данным Роспатента, заявка была подана 27 мая 2025 года.

До этого сообщалось, что специализирующиеся на производстве и продаже предметов роскоши компании Richemont, Tiffany и Bulgari понесли значительные финансовые потери после полного или частичного закрытия своих бутиков в России.

Так, выручка Richemont в России с 2021 по 2024 год уменьшилась с 23,8 млрд рублей до 1 млрд рублей, Tiffany — с 4,6 млрд рублей до 0,7 млрд рублей, Bulgari — с 4 млрд рублей до 0,4 млрд рублей.

3 мая первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов заявил, что некоторые иностранные компании готовятся к возвращению в Россию, регистрируя логотипы и права.

Ранее McDonald's обратился в Роспатент за регистрацией товарного знака в России.