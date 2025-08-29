Названы главные ошибки руководителей, из-за которых сотрудники увольняются

Cуществует пять распространенных моделей поведения руководителей, провоцирующих уход сотрудников. На первом месте — обесценивание, когда вклад работника игнорируется или напрямую принижается, сказала «Газете.Ru» бизнес-тренер, преподаватель университета «Учусь» iConText Group Мария Айдын.

«Обесценивание — это когда руководитель либо прямо говорит, либо транслирует невербально, что вклад сотрудника незначителен. Фразы вроде «да что тут сложного», «это можно было сделать за час» или «что так долго копались?» — создают ощущение, что работа не имеет ценности. То же самое происходит, когда на оценочных встречах сотруднику говорят: «мы ожидали от тебя большего», не признавая его усилий. Вторая ошибка — непоследовательность. Это когда руководитель подает разные сигналы: меняет курс или задачи без объяснения причин», — отметила Айдын.

По ее словам, бывает, что начальник говорит одно на встречах с командой, а другое — на совещаниях с высшим руководством. Или, например, декларирует важность командной работы и ответственности, а сам эту ответственность не проявляет, добавила эксперт.

По ее словам, третья ошибка — отсутствие проблемной обратной связи. Айдын сказала, что это может быть полное отсутствие обратной связи, игнорирование мнения сотрудников или некачественная форма (когда она превращается в критику, обвинения или «наезды»). Для сотрудников, особенно молодого поколения, конструктивная обратная связь сейчас крайне важна, подчеркнула бизнес-тренер.

Четвертая ошибка — микроменеджмент. Постоянные проверки, недоверие, контроль каждого шага и отсутствие возможности проявлять инициативу, уточнила Айдын. По ее словам, в этом случае сотрудники ощущают, что им не доверяют и не дают принимать решения самостоятельно.

Пятая ошибка — неуважение и токсичность. Это могут быть грубые или оскорбительные слова, в том числе с использованием ненормативной лексики и переход на личности, заключила эксперт.

«Любой человек — живой, и у него есть разные эмоции. Он может быть несогласен, недоволен, огорчен, обижен или уставшим — и это нормально. Признание эмоций и состояния человека помогает ему не закрываться и не переходить в нападение, а чувствовать, что его слышат. Нулевой пункт — видеть в человеке личность, а не функцию. В работе важны готовность поддержать, помочь вместе найти совместные решения с сотрудником. Важный для всех момент — умение делать паузу. Если видно, что с человеком что-то происходит, важно дать время: чтобы он пришел в себя, выговорился, а вы — услышали, осознали свою реакцию и подобрали правильные слова», — рекомендовала Айдын.

Ранее стало известно, сколько россиян любят свою работу.