Россияне рассказали, что едят в холодную погоду

Почти половина опрошенных россиян ест согревающую еду в холод и дождь
Shutterstock

Почти половина опрошенных россиян (44%) заметили, что резкое похолодание или дождливая погода напрямую влияют на их потребность в согревающей еде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

38% отрицают такое влияние. 17% заявили, что смена времени года просто напоминает, что пора переходить на осеннее меню.

Многие среди респондентов признались, что практикуют некоторые из осенних «продуктовых ритуалов». Так, 44% варят супы и бульоны, 36% готовят выпечку. Около трети россиян традиционно делают заготовки на зиму, 22% назвали своим ритуалом покупку сезонных продуктов, еще 20% — запекание мяса или птицы. 16% согреваются глинтвейном, какао или пряным чаем, но при этом 28% отрицают, что их пищевые привычки как-то меняются с приходом осени.

Более половины респондентов (57%) отметили, что не замечают всплеска интереса к готовке с наступлением холодов. В то же время 26% считают, что в этот период действительно начинают проводить больше времени на кухне. Еще 16% замечают за собой особенно сильное желание приготовить что-то согревающее.

56% опрошенных россиян решают, что бы им приготовить на ужин, только по приходе домой, когда открывают холодильник. Лишь 15% планируют это заранее. 21% респондентов ищут рецепты в соцсетях, 20% выбирают проверенный путь и готовят привычные блюда. Занимательно, что 5% не прочь проконсультироваться с родными и поностальгировать, приготовив блюдо из детства.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось о подорожании яиц в России.

