В России резко подорожали яйца

Экономист Абрамов: куриные яйца в России подорожали почти на 12% за неделю

Куриные яйца «Окские» категории С1 в российских магазинах подорожали на 11,6% с 9 по 16 августа, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«По состоянию на 16 августа 2025 года значение Индекса Мишек упало на 1,7% за неделю. За неделю снизились цены на морковь (-12,5%), на плавленый сырный продукт «Фетакса» (-9,2%), детский мармелад Fruit-Tella (-9,1%) и бананы (-4,0%). В то же время выросли цены на яйца куриные «Окские» категории С1 (+11,6%).

Значение Индекса Мишек за год увеличилось на 3,6%. За год подорожали апельсиновый сок J7 (+57,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+15,0%), конфеты «Мишка косолапый» (+10,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,8%), бюджетные куриные тушки (+4,7%), морковь (+2,9%), «Фетакса» (+1,5%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%)», — отметил Абрамов.

За год подешевели бананы (-25,0%), сливочное масло «Домик в деревне» (-12,2%), чай черный «Акбар» (-4,9%) и сельдь «Матиас» (-5,3%). Цены на самый дешевый белый хлеб и яйца «Окские» категории С1 за год не изменились.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июле 2025 года составила 8,79% по сравнению с 9,40% на конец июня.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели молоко и морковь.