Силуанов анонсировал индексацию всех социальных выплат

Министерство финансов России планирует провести индексацию всех социальных выплат, гарантированных государством. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ), пишет ТАСС.

«Мы проиндексируем все наши выплаты социальные, как положено по закону», — пообещал Силуанов, добавив, что это будет сделано «несмотря на сложности в экономике».

До этого председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что с 2026 года индексация пенсий россиянам будет осуществляться в два этапа. Он уточнил, что первая индексация произойдет с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Чирков отметил, что страховая пенсия будет формироваться на уровне прошлогоднего роста цен.

Вторая индексация, по его словам, пройдет с 1 апреля. Это увеличение пенсий будет зависеть от доходов Социального фонда, формируемых из связанных с уровнем зарплат страховых взносов.

