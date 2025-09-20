Дочерняя компания российского маркетплейса купила акции аэропорта Ингушетии

В Ингушетии акции аэропорта «Магас» выкупила российская компания за 425 млн рублей

Компания «Апр-Сити/ТВД», которая входит в структуру компании-маркетплейса Wildberries, купила за 425 млн рублей акции международного аэропорта Ингушетии «Магас». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Махмуд-Али Калиматова.

В собственности Ингушетии находились 338,5 тыс. акций международного аэропорта «Магас», включенные в программу приватизации госимущества на 2023 — 2025 годы.

«Независимые эксперты оценили стоимость акций в 250 млн рублей, в аукционе на их покупку приняли участие компании ООО «Апр-Сити/ТВД» и ООО «АБС Холдинг»», — заявил он.

По словам главы республики, цена контракта по итогам аукциона составила 425 млн рублей. При этом договор купли-продажи будет заключен в течение пяти дней.

Калиматов объяснил, что для региона это важный шаг по привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры воздушной гавани. Он объяснил, что принятые меры позволят повысить конкурентоспособность и улучшить безопасность, а также запустить международные рейсы.

До этого стало известно, что Министерство финансов России включило аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что Минфин заинтересован как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ планирует продать несколько компаний, изъятых в пользу государства.