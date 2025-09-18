Минфин РФ планирует продать несколько компаний, изъятых в пользу государства

Минфин РФ намерен продать от двух до пяти активов, переданных государству

Минфин рассчитывает до конца 2025 года продать как минимум две компании, переданные государству по решениям судов. Об этом «Интерфакс» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Возможно, что число таких сделок может быть увеличено до пяти, отметил собеседник агентства. По его словам, все то, что прокуратура обратила в доход государства, «оставлять в казне не планируется, все будет продано».

В каждом отдельном случае будут рассматриваться разные варианты продажи — «иногда это прямая продажа, иногда это конкурс», говорит Моисеев.

«Мы, конечно, настроены все обязательно продавать. Чем скорее, тем лучше», — отметил Моисеев.

По предварительной информации, на продажу в 2025 году Минфин обязательным выставит «Домодедово» и ЮГК.

9 сентября о планах продать аэропорт Домодедово сообщал глава ведомства Антон Силуанов. Тогда он отметил, что на аэропорт уже есть претендент, но называть потенциального покупателя не стал.

