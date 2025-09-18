На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минфин РФ планирует продать несколько компаний, изъятых в пользу государства

Минфин РФ намерен продать от двух до пяти активов, переданных государству
true
true
true
close
Владимир Баранов/РИА Новости

Минфин рассчитывает до конца 2025 года продать как минимум две компании, переданные государству по решениям судов. Об этом «Интерфакс» рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Возможно, что число таких сделок может быть увеличено до пяти, отметил собеседник агентства. По его словам, все то, что прокуратура обратила в доход государства, «оставлять в казне не планируется, все будет продано».

В каждом отдельном случае будут рассматриваться разные варианты продажи — «иногда это прямая продажа, иногда это конкурс», говорит Моисеев.

«Мы, конечно, настроены все обязательно продавать. Чем скорее, тем лучше», — отметил Моисеев.

По предварительной информации, на продажу в 2025 году Минфин обязательным выставит «Домодедово» и ЮГК.

9 сентября о планах продать аэропорт Домодедово сообщал глава ведомства Антон Силуанов. Тогда он отметил, что на аэропорт уже есть претендент, но называть потенциального покупателя не стал.

Ранее министр финансов России Силуанов перечислил приоритеты госбюджета на 2026 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами