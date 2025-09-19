На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания Ladoga сообщила о проверках своих контрагентов

Ladoga: правоохранители проводят проверку в отношении контрагентов компании
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении контрагентов алкогольной компании Ladoga в связи с обнаружением ее продукции в одном из заведений Санкт-Петербурга, которое не имело лицензии на продажу алкоголя. В пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что эти мероприятия не оказали влияния на процесс производства.

«Продукция компании, ранее проданная в розничном магазине, была обнаружена правоохранителями при проверке одного из заведений общепита Петербурга, не имеющего надлежащего разрешения для реализации алкогольной продукции. Это и послужило поводом для проверки контрагентов нашей организации», — говорится в сообщении.

Производитель подчеркнул, что оказывает всестороннее содействие проверяющим органам. По словам пресс-службы, все руководство компании находится на рабочих местах. Все ключевые подразделения функционируют в обычном режиме. Представители Ladoga заверили, что компания продолжает бесперебойно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами.

19 сентября портал «78.ru» сообщил об обысках, проводимых на складе крупного производителя алкоголя «Ладога» в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу Московское шоссе, 13к9.

Ранее в России заявили об уходе тренда на алкоголь.

