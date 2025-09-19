В России заявили об уходе тренда на алкоголь

Бренд-шеф Ланд заявила об уходе тренда на алкоголь в России

В России уходит тренд на алкоголь — россияне стали меньше пить в ресторанах. Об этом в эфире радио Sputnik заявила бренд-шеф Елена Ландэ.

По ее словам, теперь люди предпочитают быть в трезвости и контролировать ситуацию и «не хотят тумана».

«Если мы снимаем стресс таким образом, вот эта компрессия внутренней нервной системы на утро, как будто накатывает еще больше, еще сильнее», — отметила Ландэ.

Эксперт добавила, что сама она обычно снимает стресс не алкоголем, а рыбалкой.

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого говорил, что начинать борьбу с алкогольной зависимостью следует с реалистичных и достижимых целей. Вместо глобальных задач лучше сосредоточиться на постепенном сокращении частоты и объема потребления спиртного.

По его словам, для снижения тяги к алкоголю особенно эффективны хобби, связанные с физической активностью, — прогулки, бег, танцы и т.д. В качестве дополнительных методов подойдут отвлекающие техники, такие как медитация и дыхательные упражнения.

