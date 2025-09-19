Стало известно, сколько зарабатывают лесники

HeadHunter: средняя зарплата лесников в РФ выросла на 12 тыс. руб. за четыре года

Медианная предлагаемая зарплата в лесопромышленной отрасли страны достигла 82,1 тыс. рублей в 2025 году. Это на 2,7 тыс. больше, чем в 2024 году, а также на 12,3 тыс. больше, чем в 2022-м, рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня лесника 21 сентября.

Выросли и значения максимальных зарплат, которые чаще всего предлагаются лесникам — с 149 тыс. до 154 тыс. рублей.

С начала года российские работодатели из сферы лесной промышленности разместили более 40 тыс. вакансий. Наибольшая востребованность в кадрах сейчас наблюдается в Москве (15% вакансий от всего объема по стране). Также лесников активно ищут в Московской области (13% вакансий), Петербурге (8%), Пермском крае (4%), Ленобласти (3%) и на Юге страны (3% — на Кубани).

В топ наиболее востребованных вакансий для лесников вошли рабочие специальности (ранее преимущественно лидерами спроса были «белые воротнички»). Чаще всего ищут водителей, операторов линий, слесарей, разнорабочих, машинистов, упаковщиков, электромонтажников, операторов станков. Также лесному хозяйству страны нужны менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, закупщики, инженеры и мастера участков.

