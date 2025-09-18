В России ожидают рекордно низкой безработицы в 2026 году

«Опора России»: уровень безработицы в РФ в 2026 году может составить до 2%

Безработица в России в 2026 году останется на рекордно низком уровне — 2%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Так он прокомментировал данные об уровне безработицы в странах «большой двадцатки». Россия показала рекордно низкий результат в 2,2% и стала лидером в рейтинге.

«В 2026 году прогноз уровня безработицы в России до 2% реалистичен. Но такой результат будет не столько означать рост качества занятости, сколько сигнализировать об обострении кадрового дефицита. Чтобы экономика росла, повышалась конкурентоспособность, ключевым фактором должно стать повышение производительности труда и эффективности, повышение качества управления. Текущие итоги — это, прежде всего, последствия «демографической ямы 90-х годов». На рынок труда до сих пор выходит меньше молодых специалистов, чем требуется компаниям. Активными участниками рынка труда стали люди, рожденные в «трудный период 90-х», — отметил Пищальников.

По его словам, кадровый дефицит в России фиксируется повсеместно, особенно в промышленности и производстве — компании просто не успевают закрывать вакансии. Спросу на кадры способствуют акцент на импортозамещение, меры господдержки занятости и активное субсидирование работодателей, в первую очередь малого и среднего бизнеса, добавил Пищальников.

Он уверен, что текущий минимальный уровень безработицы в России свидетельствует о полном задействовании всех трудовых ресурсов. Пищальников уточнил, что ситуация на рынке труда удерживает тренд «растущих зарплат». Одновременно эксперт отметил парадокс ситуации: в России многие предприятия все еще игнорируют системные управленческие проблемы и нереализованный потенциал производительности труда. По словам эксперта, Россия отстает от стран лидеров в два-три раза по уровню производительности труда.

«На большинстве предприятий все еще много потерь, связанных как с низким уровнем организации труда, так и с уровнем технической оснащенности. В результате потенциал роста прибыли и конкурентоспособности российских предприятий к росту их капитализации остается реализованным на недостаточном уровне. Это существенно ограничивает темпы роста зарплат и уровня жизни людей, платежеспособный спрос. Для бизнеса это означает рост затрат на персонал в структуре себестоимости и ужесточение конкуренции «за рабочие руки и головы», — сказал Пищальников.

По его мнению, российским компаниям необходимо инвестировать в переподготовку сотрудников, внедрять стандартизацию процессов — от «условно простого труда» до топ-менеджмента.

Пищальников заключил, что более высокий уровень безработицы в других странах «большой двадцатки» объясняется трендами в мировой экономике, кризисом в Европе и структурными особенностями зарубежных рынков труда. Эксперт подчеркнул, что существеннее становится роль технологических гигантов: они привлекают специалистов с высоким уровнем квалификации, так как большинство процессов в компаниях уже автоматизированы, низкая и средняя квалификация требуются все меньше. Вице-президент добавил, что еще один фактор высокого уровня безработицы в развитых странах — социальные гарантии: вместо работы люди стараются получать пособия.

По данным национальных статистических служб, Россия во втором квартале 2025 года показала рекордно низкий уровень безработицы среди стран «большой двадцатки» — 2,2%. Для сравнения: в США уровень безработицы составляет 4,3%, в Германии — 6,3%, а во Франции превышает 7%.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что о росте скрытой безработицы в стране.