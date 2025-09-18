На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэкономразвития заявили, что экономика РФ замедляется

Минэкономразвития: экономика РФ замедляется, но на хорошей высокой базе
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российская экономика потихоньку замедляется, но находится на хорошей высокой базе. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития России Полина Крючкова, выступая на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.

«Последние два года мы имели устойчивый рост российской экономики. Темпы роста свыше 4% было сильно и неожиданно. Во многом этот рост был связан с внешними факторами и структурными изменениями в экономике», — сказала она.

Крючкова добавила, что Россия уже привыкла к таким темпам, однако в настоящее время экономика страны начала замедляться. Замминистра обратила внимание, что необходимо выйти на устойчивую траекторию роста со всем потенциалом, который есть у экономики.

По словам замглавы Минэкономразвития, одна из причин замедления темпов роста связана с тем, что частично платой за высокий рост была высокая инфляция. Крючкова отметила, что те меры, которые предпринимались Банком России, не могли не сказаться на темпах роста экономики.

Министр финансов страны Антон Силуанов, выступая на Мосфинфоруме, подтвердил, что сейчас Россия находится в периоде планового охлаждения экономики.

15 сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. В ходе встречи премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

Ранее Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ.

