Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ

Рецессии в российской экономике нет, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее слова передает ТАСС.

В четверг, 18 сентября, специалист приняла участие в Московском финансовом форуме. В ходе своего выступления она призвала не путать между собой такие понятия, как «рецессия» и «замедление экономики».

«Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», — сказала Набиуллина.

По ее словам, о рецессии нельзя судить только по одному показателю. В том числе это касается валового внутреннего продукта (ВВП).

Как отметила председатель ЦБ РФ, в большинстве случаев рецессия сопровождается падением реальных доходов граждан и высокой безработицей. Также при рецессии, если она вызвана переохлаждением спроса, может наблюдаться низкая инфляция.

Набиуллина обратила внимание, что в стране действительно снизилась инфляция. Однако она до сих пор остается выше целевых показателей.

«Поэтому у нас никаких признаков, которые относятся к понятию экономической рецессии, на мой взгляд, нет», — добавила специалист.

12 августа президент РФ Владимир Путин рассказал, что многие эксперты предупреждают о рисках чрезмерного охлаждения российской экономики и рецессии. Глава государства подчеркнул, что ЦБ РФ держит ситуацию на контроле.

Ранее ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17%.