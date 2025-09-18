На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр финансов рассказал о состоянии экономики России

Силуанов призвал не переборщить с плановым охлаждением экономики России
Александр Астафьев/РИА Новости

Период планового охлаждения экономики России надо пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов, выступая на Мосфинфоруме, передает РИА Новости.

Он подтвердил, что сейчас Росси находится в периоде планового охлаждения экономики.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нужно очень тонко пройти это время, с тем чтобы не переохладить ситуацию, а также решить вопрос снижения инфляции, роста настоящих доходов граждан, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены, напомнил Силуанов.

Вопрос стимулирования или охлаждения экономики относится к финансовым властям в первую очередь, — бюджету и денежно-кредитной политике. Здесь важно «не переборщить, но и не недоработать», подчеркнул министр.

15 сентября Путин провел совещание по экономическим вопросам. В ходе встречи премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ.

