Силуанов перечислил приоритеты госбюджета на 2026 год

Силуанов: приоритеты госбюджета в 2026 году — безопасность, бизнес и соцвыплаты
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал приоритетами федерального бюджета на 2026 год расходы на оборону и безопасность, а также реализацию национальных целей, выполнение обязательств перед бизнесом и социальные выплаты. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе Московского финансового форума (МФФ) чиновник подчеркнул важность сбалансированного бюджета для снижения ключевой ставки. Министр заявил, что реализация этой инициативы даст экономике «возможность дышать».

«Будет больше налогов, заработка у людей <...> А для того чтобы ставка снижалась, нужно иметь сбалансированный бюджет», — объяснил Силуанов.

Выступая на пленарном заседании форума он также пообещал проиндексировать все соцвыплаты, включая детские пособия.

Кроме того, Силуанов заявил, что Минфин в следующем году снизит зависимость от нефти и газа до 22%, чтобы государство меньше подвергалось внешнему давлению. Для роста доходов министр призвал увеличивать производительность труда не только «станками, оборудованием и деньгами».

До этого Антон Силуанов заявил, что союзниками России, кроме армии и флота, являются устойчивые финансы. По его словам, для этого Минфин предлагает и закладывает в бюджете снижение зависимости от различных ограничений «будь то центовых, будь то объемных».

Ранее министр финансов рассказал о состоянии экономики России.

