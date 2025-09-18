«Неделя точно не поможет»: бизнесмен оценил идею увеличить отпуска россиянам

Дополнительной неделей отпуска ситуацию со стрессом на работе не исправить. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор группы компаний «Далини», депутат госсовета республики Татарстан, председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Татарстане Руслан Нигматулин.

Так он прокомментировал предложение депутата Николая Новичкова увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск россиян с 28 до 35 дней.

«Авторы инициативы ссылаются на возросшую стрессовость работы. Спорное утверждение. Даже если оно верно, то неделей отпуска ситуацию не исправить. Тем более, что многие люди сейчас дробят отпуск на части, что, возможно, не позволяет им полноценно отдохнуть. А падающие доходы не позволяют съездить куда-то на отдых. Возможно, в отдельных отраслях, где работа реально усложнилась, дополнительный отпуск и стоит ввести, но не повсеместно. Важно правильно выстраивать рабочие процессы, чтобы не вгонять людей в стресс. Много инструментов создания комфортных условий для работы. Наконец, каждый сам человек сам должен регулировать свою жизнь, уметь справляться со стрессовыми ситуациями, выстраивать баланс работы и отдыха. Если он не знает, как это делать, то неделя отпуска точно не поможет», — отметил Нигматулин.

По его словам, если такая инициатива будет принята, это еще один аргумент в пользу роботизации предприятий.

Депутат госсовета республики Татарстан назвал предложение об увеличении отпуска до 35 дней экономически не обоснованным и несвоевременным. В текущих условиях это будет означать только повышение затрат работодателей, которые и без того выросли, пояснил он.

Нигматулин добавил, что во многих отраслях с прошлого года идет сокращение персонала, вводится неполная рабочая неделя, вынужденные корпоративные и даже административные отпуска, и все объясняется спадом производства и продаж. При этом работодатели стремятся сохранить специалистов.

Ранее омбудсмен по охране труда выступил против увеличения отпуска до 35 дней.