Омбудсмен по охране труда выступил против увеличения отпуска до 35 дней

Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска россиян с 28 до 35 дней приведет к росту цен в стране, увеличению расходов работодателей и банкротству некоторых из них. Об этом «Газете.Ru» заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.



«Если говорить об этой инициативе объективно, то последствия увеличения отпуска носят в большей степени отрицательный характер. Первое — рост инфляции: увеличение расходов на оплату отпусков может привести к росту цен на товары и услуги, так как бизнес будет стремиться компенсировать дополнительные издержки. Второе — финансовая нагрузка на бизнес: особенно сильно пострадают малые и средние предприятия, которые могут не выдержать возросшей финансовой нагрузки. Третье — риск банкротств компаний: некоторые компании, особенно в низкомаржинальных отраслях, могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями и даже прекратить существование», — отметил Порочкин.



Он призвал относиться к подобным инициативам как к популистким из-за предстоящих выборов в 2026 году.

В Госдуме 17 сентября предложили расширить продолжительность оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Автор идеи, депутат Николай Новичков, пояснил, что современный рабочий процесс стал более напряженным и стрессовым. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что ведомство готово изучить внесенный законопроект.

Ранее экономист заявил, что россиянам сейчас не время отдыхать и расслабляться.