Экономист оценила предложение Шаляпина отменить работу в России

Экономист Кривко поддержала запрет пропаганды безделья в РФ
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Пропаганда безделья должна быть запрещена в России, заявила «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко. Так она прокомментировала заявление российского певца Прохора Шаляпина, предложившего отменить работу и перепоручить труд роботам.

«Здравое зерно в предложении Прохора Шаляпина надо искать долго. Во всем мире монотонный и простой труд и не только уже давно перепоручен роботам. Только этих роботов тоже кто-то придумывает, создает, ремонтирует, то есть трудится. Без трудового участия экономика невозможна! Другой вопрос, что проблема соотношения свободного и трудового времени продолжает оставаться актуальной, однако не с точки зрения «кутить», а с позиции нахождения баланса «качество жизни — труд». Труд — это не рабство, труд — это активность и развитие самого человека. Пропаганда безделья должна быть запрещена», — отметила Кривко.

Прохор Шаляпин 25 августа приехал в Госдуму и потребовал отменить работу. По мнению певца, нужно перепоручить труд роботам, а россиянам платить тройную зарплату, чтобы в свободное время они могли кутить и петь народные песни. Так певец ответил общественникам, которые потребовали запретить пропаганду безделья.

24 августа председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова призвала обратить внимание на стиль жизни, который Шаляпин транслирует в социальных сетях. По мнению Жгутовой, артист является ярким представителем идеологии праздности, опасной для общества. Активистка предложила запретить «пропаганду безделья».

Ранее стало известно, почему кассиры не пойдут работать на стройку.

