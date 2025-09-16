Стало известно, почему кассиры не пойдут работать на стройку

Вероятность, что россияне-кассиры из-за искусственного интеллекта перейдут работать на стройку, не превышает 1%, оценил для «Газеты.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Так он прокомментировал предложение замглавы Минстроя Никиты Стасишина. Он 4 сентября призвал кассиров переходить работать на стройки в ходе Восточного экономического форума. «Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте, зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет в стройку», — заявил Стасишин.

«Реализация сценария прямого перетока кадров по схеме «был кассиром, завтра стал проектировщиком» вероятна не более в 1% случаев, или меньше. А именно этих специалистов с высокой квалификацией, профильным образованием не хватает сейчас в отрасли: проектировщиков, инженеров и так далее. То есть вероятность, что ИИ «выгонит всех на стройку» невысока, офисные работники часто не готовы переходить на «физический труд», даже если он высокооплачиваемый. Влияет и гендерный фактор: 73% работников ретейла — женщины, говорить о массовой утечке на вакансии, где не требуется квалификация или тяжелый физический труд, не приходится из-за гендерного аспекта», — отметил Пищальников.

По его словам, использование ИИ в ретейле для потребителей и бизнеса заключается в сокращении очередей, увеличении числа обслуженных за день покупателей, более эффективных рабочих процессах с низкими издержками — роботам не надо платить больничные и отпускные.

Эксперт добавил, что от ИИ возможна также выгода для оставшихся сотрудников: прибыль компании за счет правильно внедренной цифровизации растет, процессы становятся более четкими, что удобно для всех, улучшаются условия труда. Риски касаются числа вакансий, которое сокращается: компании оптимизируют издержки, что приводит к высвобождению кадров, уверен Пищальников. При этом параллельное развитие онлайн-торговли создает новые рабочие места для операторов кол-центров, специалистов по онлайн-продажам и курьеров, добавил вице-президент.

По данным сайта «ГородРабот.ру», средняя зарплата кассира в России в 2025 году составляет 53 064 рубля, а строителя — 123 619 рублей.

