Жители трех кубанских деревень получили продукты на три миллиона рублей в долг

Baza: хозяйка магазина в поселке на Кубани отдала продукты на ₽3 млн в долг
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

Хозяйка продуктового магазина в поселке Комсомольский на Кубани отдала односельчанам продукты на 3 млн рублей в долг. Ее историю рассказал Telegram-канал Baza.

60-летняя Светлана Остроумова является хозяйкой единственного оставшегося в поселке после пандемии продуктового магазина. В 2019 году женщина арендовала его помещение, затем она выкупила его и провела там ремонт. Когда из-за перехода на удаленный режим другие торговые точки закрылись, и ее магазин стал единственным источником продовольствия на поселок Комсомольский и еще два населенных пункта, женщина стала отдавать людям еду в долг и записывать отданное в учетную тетрадь.

Остроумова уверена, что рано или поздно ее односельчане смогут расплатиться по счетам. Некоторые покупатели должны ей около 400 тыс. рублей.

Несмотря на такие проблемы в поселке, продавщица не намерена обращаться к властям, поскольку она считает, что сможет прийти к согласию с соседями сама. Женщина отмечает, что знает своих покупателей в лицо, и их задолженности не связаны с алкоголизмом. Среди тех, кому она помогла — семьи с инвалидами и пенсионеры. Также она рассказала, что иногда родственники ушедших односельчан расплачивались с ней по их долгам.

Ранее в России разработали первую редакцию законопроекта о социальном питании.

