Счетная палата ФРГ заявила, что страна живет не по средствам

Федеральная счетная палата ФРГ раскритиковала правительство страны за чрезмерную госзадолженность и предупредила, что это может привести к раскручиванию долговой спирали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Ключевые государственные расходы в долгосрочной перспективе не покрываются за счет доходов, а государство живет не по средствам, заявляют специалисты палаты.

«Тот, кто планирует в 2026 году почти каждый третий евро финансировать за счет долгов, далек от платежеспособной финансовой экономики», — отмечается в заключении.

В счетной палате подчеркнули, что новые долги могут быть лишь временным решением и ведут к снижению стремления осуществлять структурные реформы.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в августе 2025 года потребовал прибегнуть к мерам жесткой экономии. По его словам, Германия «живет не по средствам» и не может позволить себе нынешнюю систему социальной защиты. В связи с этим канцлер призвал пересмотреть систему пособий, на которую в этом году было потрачено больше, чем в рекордном по расходам 2024 году.

Ранее на Западе заявили, что действия Мерца могут привести ФРГ к новому кризису.