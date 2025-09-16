Прокурорам предпишут обращать внимание на сделки иностранных фирм

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручит прокурорам усилить контроль за тем, чтобы иностранные и российские компании с участием зарубежного капитала соблюдали законы о контрсанкционных ограничениях при внешнеторговых сделках и валютных операциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект указания генпрокурора.

«Дополнить пунктом 2.15(1) следующего содержания: Акцентировать внимание на проверке соблюдения иностранными и российскими компаниями с зарубежным участием законодательства в области контрсанкционных ограничений, в частности, при совершении внешнеторговых сделок и валютных операций», — говорится в документе.

Проект указания также предусматривает, что сотрудники надзорного ведомства должны с помощью мер прокурорского реагирования добиваться строгого соблюдения указов президента РФ о введении специального экономического режима и при наличии оснований защищать публичные интересы через обращение в суд.

Эти изменения планируется внести в ведомственное указание генпрокурора «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемыми в РФ мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности».

