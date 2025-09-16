На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перми арестовали топ-менеджера «Машиностроителя» из-за хищений

Топ-менеджер завода в Перми Волчек обвиняется в хищении 100 млн рублей
Shutterstock

Директор по развитию инфраструктуры и капитальному строительству завода «Машиностроитель» Виталий Волчек взят под стражу. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде Перми.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при поставках оборудования на завод на сумму более 100 млн рублей. По данным дела, деньги поступали по фиктивным договорам о поставках оборудования, о чем предварительно договорились обвиняемые.

Как сообщает агентство, 28 августа в Коломне по этому делу был задержан бизнесмен Дмитрий Зайцев, оказывающий услуги по монтажу машин и оборудования. Следом за ним задержали еще одного участника — гендиректора и единственного учредителя ООО «Стантроникс» Андрея Рожкова. Все фигуранты дела были отправлены в СИЗО. Апелляции Рожкова и Зайцева о смягчении меры пресечения суд отклонил.

«Пермский завод «Машиностроитель»» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.

Ранее бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии за хищение.

