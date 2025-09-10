На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии за хищение

Экс-вице-губернатор Самарской области Гендин получил 6 лет за хищение ₽3,8 млн
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин приговорен к шести годам колонии общего режима по делу о хищении 3,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Владимир Шелупахин.

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично — государственный обвинитель ранее запрашивал для подсудимого 8,5 лет лишения свободы. Гендин свою вину в совершении преступления не признал.

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения средств у Союза адвокатов МЭКА. Это уже второй приговор в отношении экс-вице-губернатора — ранее он уже был осужден по другому уголовному делу.

В августе 2025 года Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба, установленная во время предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей. Бывший чиновник и тогда не признал свою вину в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что министров самарского правительства проверят на детекторе лжи.

