Стало известно, сколько россиян берут с собой еду в отпуск

Каждый второй опрошенный россиянин всегда берет с собой еду в отпуск
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй опрошенный россиянин (54%) абсолютно всегда берет с собой в поездки по России или за границу продукты питания из дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

12% так поступают довольно часто. Иногда продовольственный набор в путешествие берет каждый четвертый респондент. Редкостью такую привычку назвали 11% респондентов. 

46% возят любимые продукты ради экономии, а треть (31%) делает это для сохранения гастрономического комфорта, так как предпочитают привычную еду.

27% россиян удалось сэкономить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей благодаря пищевому запасу. 17% утверждают, что цифра их выгоды примерно равна 5 тыс. рублей, а 8% смогли уберечь от растрат даже большую сумму. В то же время 37% россиян не вели подсчеты своей выгоды.   

Наиболее эффективно экономить у россиян получается благодаря набору из чая, кофе и какао, а также сладостей и снеков к ним, так ответили более половины опрошенных (61%). Хлебцами, сухарями и гренками привыкли запасаться 32% респондентов. Крупой, макаронами и лапшой быстрого приготовления — 25%. Консервы про запас держат 23%. Выбор в пользу сублимированных продуктов делают 9%, а соусы, специи, приправы оказываются в чемоданах лишь у 4% отдыхающих.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на еду.

