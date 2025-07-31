Стало известно, сколько россияне тратят на еду

Россияне тратят на еду 12—12,5 тыс. рублей в месяц на человека в небольших населенных пунктах, 14,5−15 тыс. — в средних, крупных городах и миллионниках, 16,5 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге и почти 18 тыс. в Москве. Об этом говорится в исследовании «Т-Ж» (есть у «Газеты.Ru»).

«В больших городах ниже доля бюджета, которую семья тратит на продукты: 37,5% в малых городах и деревнях, 29% в городах-миллионниках и 23,5% — в Москве. Расходы в расчете на одного человека снижаются с ростом числа членов семьи. Человек, живущий один, тратит в среднем 19 тыс. рублей в месяц, в семье из трех человек на каждого приходится около 13 тыс., а в семье из пяти человек — по 10,5 тыс. рублей. Одинокие мужчины тратят немного больше женщин, которые живут одни — в среднем на 3,5 тыс. рублей в месяц», — говорится в исследовании.

Там отмечается, что у одиночек среди молодежи до 25 лет и людей старше 50 лет расходы на продукты занимают наибольшую долю бюджета — 33,5% и 39% соответственно. В остальных возрастных группах она колеблется около 20%.

Скидками и акциями на продукты регулярно пользуются 50% респондентов, еще 36% — время от времени. В среднем такие люди тратят меньше в расчете на одного члена семьи: около 15 тыс. против 20 тыс. рублей у тех, кто к скидкам равнодушен. Активнее всего россияне ищут скидки на мясо и птицу — по 50% опрошенных. Еще 43% покупают по акции молочные продукты, 39% — крупы, макароны и прочие бакалейные товары. 19% стараются найти выгодные цены на все продукты. Из-за роста цен рыбу и морепродукты стали брать реже 44% участников опроса. Еще 25% теперь не могут позволить себе орехи и сухофрукты, 18% экономят на сладостях и овощах и фруктах.

Ранее россиянам пообещали резкое падение цен на картофель.