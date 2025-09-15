В Казахстане можно будет расплачиваться цифровым тенге

Цифровой тенге получит статус законного платежного средства в Казахстане. Об этом заявил зампред Национального банка Берик Шолпанкулов, пишет РИА Новости.

«Национальный банк будет являться единственным эмитентом цифрового тенге и его гарантом», — сказал Шолпанкулов.

Он добавил, что в данный момент разработан комплекс поправок, необходимых для закрепления статуса цифрового тенге в качестве новой цифровой национальной валюты.

До этого сообщалось, что в России начнут внедрять технологию цифрового рубля на массовом уровне с 1 сентября 2026 года. Подготовка к этому событию начнется уже в октябре текущего года, когда исполнение некоторых расходных статей федерального бюджета смогут осуществлять при помощи цифрового рубля.

В свою очередь в Высшей школе экономики предупредили, что внедрение цифрового рубля может привести к оттоку вкладов из банков. По словам экспертов, поначалу для малых банков прирост цифрового рубля на 1 млрд в среднем может сократить депозиты на 0,8 млрд рублей, а для крупных — на 0,3 млрд.

