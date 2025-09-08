Названо последствие внедрения цифрового рубля для банков

Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку вкладов из банков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материал экспертов из Высшей школы экономики (ВШЭ).

По их словам, поначалу для малых банков прирост цифрового рубля на 1 млрд в среднем может сократить депозиты на 0,8 млрд рублей, а для крупных — на 0,3 млрд. Последние кредитные организации менее чувствительны к распространению новой формы национальной валюты, так как они имеют больший объем активов. При этом более уязвимыми к оттоку вкладов в цифровой рубль будут проблемные банки с высокой просрочкой по кредитам. Это связано с тем, что клиенты опасаются лишиться своих средств в случае отзыва лицензии у таких финансовых организаций.

Как отметили эксперты, переход к новой форме денег будет постепенным, что даст банкам время для адаптации своих бизнес-моделей к новым реалиям финансового рынка.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с изданием выразил мнение, что распространение новой формы оплаты может изменить структуру банковских вкладов. Он считает, что объем оттока средств с депозитов может составить от 5 до 20% от их нынешнего уровня.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

С сентября 2026 года в России начнут поэтапно внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года клиенты банков с выручкой более 120 млн рублей в год смогут оплачивать свои покупки цифровыми рублями. В 2027 году банки с выручкой 30 млн рублей также смогут предложить такую опцию. А в 2028 году использовать цифровой рубль смогут все остальные. При этом банки будут обязаны предоставить клиентам специальные QR-коды для оплаты. Клиенты также будут их использовать для переводов денежных средств юрлицам и ИП. Теперь российский рубль будет представлен в наличной, безналичной и цифровой формах.

