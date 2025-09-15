Производство дронов и ракет на Западе находится под угрозой из-за экономической политики Китая

Цена германия, необходимого для производства электроники и военной техники, рекордно выросла на фоне ограничений Китая на экспорт для западных стран. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Ограничения Китая на экспорт германия — металла, имеющего решающее значение для оборонной промышленности, — привели к «отчаянному» дефициту поставок. И подтолкнули цены к самому высокому уровню по меньшей мере за 14 лет», — пишут авторы публикации.

Стоимость германия увеличилась до почти $5000 за кг, свидетельствуют данные аналитического агентства Fastmarkets. При этом в начале 2023 года килограмм германия стоил чуть более $1000 за кг.

Германий используется в производстве тепловизионных устройств, которые широко используются в различном вооружении, в том числе в реактивных истребителях. Основная добыча и производство этого металла сосредоточены в Китае.

Начиная с 2024 года Китай ужесточил экспортный контроль за семью ключевыми элементами, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Меры стали ответом на торговые пошлины со стороны США.

Ранее в США заявили, что визит Трампа в Пекин оказался под вопросом.