Китай предостерег покупателей от накопления редкоземельных металлов

Китай рекомендовал иностранным компаниям не накапливать редкоземельные металлы. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на два источника.

«Пекин предупреждает покупателей, что они рискуют столкнуться с более серьезными ограничениями поставок, если будут накапливать редкоземельные металлы и производные от них продукты, такие как магниты, используемые в электродвигателях», — говорится в материале.

Китайские власти заявляют иностранным компаниям, что они не могут создавать большие запасы редкоземельных металлов, иначе столкнутся с дефицитом. Они намеренно ограничивают утвержденные объемы экспорта, чтобы предотвратить накопление запасов за рубежом.

По словам источников, с этого момента это станет рычагом давления.

Китай доминирует в производстве редкоземельных металлов, перерабатывая около 90% мировых запасов и производя 94% постоянных магнитов. Китай использовал этот контроль над жизненно важной отраслью в качестве оружия в торговой войне с США, отмечает FT.

В конце июля Пекин и Вашингтон договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней.

Ранее сообщалось, что Китай побеждает США в торговой войне.