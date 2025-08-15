На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай предостерег покупателей от накопления редкоземельных металлов

Китай принимает жесткие меры против компаний, запасающих редкоземельные металлы
Molpix/Shutterstock/FOTODOM

Китай рекомендовал иностранным компаниям не накапливать редкоземельные металлы. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на два источника.

«Пекин предупреждает покупателей, что они рискуют столкнуться с более серьезными ограничениями поставок, если будут накапливать редкоземельные металлы и производные от них продукты, такие как магниты, используемые в электродвигателях», — говорится в материале.

Китайские власти заявляют иностранным компаниям, что они не могут создавать большие запасы редкоземельных металлов, иначе столкнутся с дефицитом. Они намеренно ограничивают утвержденные объемы экспорта, чтобы предотвратить накопление запасов за рубежом.

По словам источников, с этого момента это станет рычагом давления.

Китай доминирует в производстве редкоземельных металлов, перерабатывая около 90% мировых запасов и производя 94% постоянных магнитов. Китай использовал этот контроль над жизненно важной отраслью в качестве оружия в торговой войне с США, отмечает FT.

В конце июля Пекин и Вашингтон договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней.

Ранее сообщалось, что Китай побеждает США в торговой войне.

