Эксперт дал прогноз курса юаня к рублю на текущей неделе

Экономист Тимошенко: торговый диапазон юаня на неделе составит 11,5–12 рублей
Решение Центробанка понизить ключевую ставку с относительно жесткими сигналами по денежно-кредитной политике вызвало быструю реакцию рубля — национальная валюта продемонстрировала укрепление. При этом юань сохраняет уверенные позиции в паре с рублем на Московской бирже. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Эксперт также обратил внимание на сокращение объемов торгов юанем на Московской бирже в августе — показатель оказался на 29% ниже июльского.

«Между тем, отдельного внимания заслуживают данные по потребительскому сектору Китая, где отмечаются признаки восстановления, при этом сам индекс потребительской уверенности продолжает оставаться на исторически низких уровнях. Этому способствуют все еще сохраняющееся давление на рынке недвижимости КНР», — отметил Тимошенко.

Согласно его прогнозам, торговый диапазон юаня на неделе с 15 по 19 сентября составит 11,5–12 рублей.

Банк России на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением. Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на событие падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики спрогнозировали курс доллара на конец 2025 года.

