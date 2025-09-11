Аналитики спрогнозировали курс доллара на конец 2025 года

Финэксперт Хайдер: доллар вырастет до 90 рублей, а затем скакнет до 100 рублей

Центробанк впервые с марта поднял курс доллара выше 83 рублей, на зарубежных биржах валюта выросла до 87 рублей , а евро – до 98 рублей. Нестабильность российской нацвалюты связана с замедлением темпов роста экономики. На этом фоне к концу года ожидается, что доллар будет стоить 90 рублей, а в начале будущего года скакнёт до 100 рублей, заявили аналитики в беседе с 360.ru.

Сегодня темпы роста экономики не превышают 1,5%, при этом инфляция остаётся на 8%, а бытовая – и того больше, напомнил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«При таких показателях национальная валюта стабильной быть не может, — подчеркнул он. — Все остальные факторы — продажа валютной выручки, события во внешнеторговой сфере, конъюнктурные причины — не имеют отношения к фундаментальным, которые обусловливают понижение курса национальной валюты».

На этом фоне, по мнению экономиста, рубль обречён на постепенное падение. Что касается длительного периода стабильности российской нацвалюты, то это, по мнению аналитика, было вызвано искусственным решением регулятора, который формировал курс на основе данных спекулятивного рынка Forex. Так ЦБ обеспечивал стабильно высокий показатель, но в сентябре это время завершилось, так как дальше «произвольного отношения» к экономике регулятор позволить себе уже не может. Начали работать фундаментальные факторы, которые заставили принимать более реалистичные показатели.

Основная причина роста доллара – это повышение спроса на валюту, которой стало заметно меньше после продажи экспортёрами валютной выручки, отметила вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер. Она напомнила, что общая сумма продаж составила 6 млрд рублей,

Тогда продажи составили шесть миллиардов рублей, что можно считать минимумом за последние 3,5 года. При этом наблюдается рост спроса на валюту – так, если в мае и июне её купили на 19 млрд рублей, то в августе уже на 33 млрд рублей.

Что касается прогнозов, то, по мнению Хайдер, вероятен дальнейший постепенный спад рубля.

«При одновременном снижении стоимости нефти, наличии дефицита бюджета, росте спроса на валюту курс доллара будет стремиться к 87-90 рублям к концу 2025 года», — пояснила она.

На 2026 год аналитики спрогнозировали повышение доллара до 96-100 рублей.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев рассказал «Газете.Ru», что после того как ЦБ проведёт заседание по ключевой ставке, доллар будет стоить более 85 рублей, евро — 100 рублей, юань — 12 рублей. Он пояснил, что ЦБ снизит ключевую ставку с 18 до 16% — это фундаментальный фактор против рубля, эффект от которого будет проявляться в последующие месяцы.

Ранее в России не исключили доллар по 100 рублей в декабре.