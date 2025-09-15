Россиян предупредили об уловках мошенниках при покупке жилья

Россияне могут лишиться квартиры и денег при продаже жилья жертвам мошенников. Об этом пишет издание «Известия».

В случае, если владелец жилья решается продать его из-за воздействия мошенников, то суд может обязать покупателей вернуть его. При этом де-юре покупатель должен получить компенсацию в размере переданных средств, однако де-факто это может не произойти.

Громким примером возвращения жилья жертве злоумышленников решением суда стало дело народной артистки России Ларисы Долиной. Суд обязал купившую у нее квартиру со скидкой за 112 млн рублей Полину Лурье вернуть приобретенную недвижимость певице. Суд посчитал, что Долила продала квартиру под влиянием обмана, и отменил сделку, а Лурье так и не получила назад выплаченные средства.

В этой связи юрист агентства недвижимости «Согласие» Анастасия Савченко посоветовала планирующим покупки недвижимости россиянам настораживаться при покупке жилья по существенно заниженной цене, а также обращать внимание на то, продается ли квартира лично собственником или по доверенности.

«Покупка через посредника сопряжена с максимальными рисками: доверенность может быть подделана, отменена, собственник может оказаться недееспособным, <..> Все это ведет к признанию сделки недействительной», — отметила она.

Также важным фактором Савченко назвала психологическое состояние продавца.

