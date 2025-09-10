На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Долина раскрыла табу на сцене

Певица Долина заявила, что не одобряет раздевание на сцене
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина рассказала в беседе с ТАСС, что не одобряет раздевания на сцене.

По словам Долиной, у артистов должны быть границы, которые не стоит переходить.

«Может быть, меня назовут консерватором или пожилой женщиной, но мне через неделю будет 70 лет, и я считаю, что артист должен сохранять дистанцию со зрителем. Мы любим нашу публику, относимся с уважением, но должны оставаться звездами. Когда мы опускаемся до таких моментов, нас перестают идеализировать, а значит, теряется культура», — поделилась исполнительница.

Долина также прокомментировала скандал с концертом Егора Крида в «Лужниках». Артистка призналась, что не смотрела все выступление. Она видела только номер с Филиппом Киркоровым, который ей понравился.

Артистка уверена, что она и ее коллеги должны быть честны со зрителями и оставаться культурными.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Ранее Егор Крид пришел в храм на фоне скандала с концертом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами