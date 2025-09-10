Долина раскрыла табу на сцене

Певица Долина заявила, что не одобряет раздевание на сцене

Певица Лариса Долина рассказала в беседе с ТАСС, что не одобряет раздевания на сцене.

По словам Долиной, у артистов должны быть границы, которые не стоит переходить.

«Может быть, меня назовут консерватором или пожилой женщиной, но мне через неделю будет 70 лет, и я считаю, что артист должен сохранять дистанцию со зрителем. Мы любим нашу публику, относимся с уважением, но должны оставаться звездами. Когда мы опускаемся до таких моментов, нас перестают идеализировать, а значит, теряется культура», — поделилась исполнительница.

Долина также прокомментировала скандал с концертом Егора Крида в «Лужниках». Артистка призналась, что не смотрела все выступление. Она видела только номер с Филиппом Киркоровым, который ей понравился.

Артистка уверена, что она и ее коллеги должны быть честны со зрителями и оставаться культурными.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

