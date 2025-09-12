В России назвали главный компонент развития соверменного бизнеса

Развитие современного бизнеса невозможно без определенного культурного кода. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на сессии «Технологии культуры» в рамках Форума объединенных культур, передает ТАСС.

Глава корпорации отметил, что ВЭБ.РФ уже на протяжении трех лет является партнером форума. По его словам, первые два года организация занималась выстраиванием диалога между бизнесом и культурным сообществом, а также определяла влияние культуры на бизнес-достижения.

«И мы в рамках вот этих больших дискуссий, подготовительных мероприятий выяснили, что современный бизнес без определенного культурного кода невозможно развивать, невозможно добиваться лидерских позиций», — сказал Шувалов.

4 сентября министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что нужно создать комфортные условия для бизнеса в любом субъекте России. По его словам, национальная модель необходима для улучшения делового климата страны.

Ранее Володин призвал открывающих бизнес в РФ предпринимателей уважать культуру страны.