На ВЭФ назвали способы улучшить деловой климат России

Нужно создать комфортные условия для бизнеса в любом субъекте России, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на сессии «Национальная модель: улучшение делового климата России и инвестиционное развитие регионов Дальнего Востока» в рамках ВЭФ.

По его словам, национальная модель необходима для улучшения делового климата России.

«Она состоит из конкретных инициатив, которые предпринимателям нужны на каждом этапе работы. Речь идет о сокращении сроков банкротных процедур и технологического присоединения к сетям, снижении издержек на уплату налогов, расширении возможностей трудового законодательства», — сказал он.

Также генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Вероника Никишина отметила, что национальная модель – это «универсальное» решение для вызовов российской экономики.

«Правительство, институты развития и бизнес много лет вместе формировали комфортные условия для работы инвесторов и предпринимателей, вовлеченных в международную кооперацию с Россией», — рассказала она.

По ее словам, текущие условия требуют новых подходов.

«Санкции давят на международную торговлю. Также есть проблема заполнения внутреннего рынка продукцией из Китая и Индии.

«Частично на них отвечают сформированные в рамках Нацмодели мероприятия, однако бизнесу, который готов развиваться и работать с рисками, требуется помощь в снятии большого количества барьеров», — сказала она.

Никишина добавила, что нужно поддерживать комплексные проекты, инвестировать в кооперацию.

Кроме того, по ее словам, современный эффективный и востребованный рынком специалист в сфере внешнеэкономической деятельности — это уже не просто менеджер по продажам, а скорее «архитектор международных технологических альянсов, цифровой логистики и аналитик одновременно».

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».