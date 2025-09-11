Центробанк Турции снизил учетную ставку

Центральный банк Турции решил снизить учетную ставку с 43% до 40,5%. Об этом сообщает ТАСС.

В конце июля ставка снижалась с 46 до 43%.

11 сентября турецкий регулятор также опустил ставку по однодневным кредитам с 46 до 43,5%. Ставка по однодневным заимствованиям снизилась с 41,5 до 39%.

Банк отметил, что в августе динамика базовой инфляции в стране замедлилась.

«Последние данные говорят о том, что условия спроса по-прежнему дезинфляционны. Цены на продукты питания и высокоинерционные услуги продолжают оказывать давление на инфляцию в сторону повышения. Инфляционные ожидания, динамика цен и глобальная конъюнктура еще создают риски для процесса дезинфляции», — указал регулятор.

В июне сообщалось, что годовая инфляция в Турции замедлилась до 35,4%. В годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован в сфере образования — 71,67%, в сфере жилья — 67,43% и здравоохранения — 40,12%. Цены на продовольствие, алкоголь, табак, гостиницы и транспорт за год выросли в пределах 26–36%.

Ранее в Турции «оживился» шопинг-туризм на фоне обесценивания лиры.