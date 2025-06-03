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Бизнес
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В Турции замедлилась годовая инфляция

TÜİK: в Турции годовая инфляция в мае замедлилась до 35,4%
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Murad Sezer/Reuters

В мае инфляция в Турции составила 1,53% по сравнению с апрелем, однако в годовом выражении темпы роста цен продолжают замедляться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет государственного статистического ведомства страны TÜİK.

Годовые темпы инфляции на конец мая составляют 35,41% по сравнению с апрельским показателем в 37,86%. Согласно отчету, в мае больше всего подорожали алкогольные и табачные изделия — на 6,97%, одежда и обувь — на 2,99%, а также транспорт — на 2,66%.

В годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован в сфере образования — 71,67%, в сфере жилья — 67,43% и здравоохранения — 40,12%. Цены на продовольствие, алкоголь, табак, гостиницы и транспорт за год выросли в пределах 26–36%.

По данным группы независимых экономистов, которые ежемесячно публикуют альтернативную статистику, инфляция в мае составила 3,66%, а годовая — 71,23%.

В апреле 2025 года Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 42,5% до 46%. Это произошло неожиданно, поскольку эксперты ожидали ее сохранения. Уровень инфляции в стране на тот момент сохранялся на уровне 38,1%, при этом в феврале он снизился с 42,12% до 39,05%.

Ранее стало известно о возможном снижении ключевой ставки в РФ.

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