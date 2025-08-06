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В Турции «оживился» шопинг-туризм на фоне обесценивания лиры

Ekonomim: шопинг-туризм в Турции вырос на фоне ослабления лиры
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Depositphotos

На фоне обесценивания турецкой лиры и снижения инфляции в Турции резко вырос шопинг-туризм, при этом медицинский туризм показал значительное снижение. Об этом сообщает газета Ekonomim со ссылкой на данные Турецкого статистического института (TÜİK).

По итогам первого полугодия 2025 года число шопинг-туристов достигло 1,855 млн (+7% к 2024 г.), количество медицинских туристов сократилось до 733 тыс. (-68 тыс.), доля шопинг-туризма в общем потоке выросла с 5,4% до 5,6%.

Отмечается, что ослабление лиры (₺40,60/$) увеличило покупательную способность иностранцев.

19 июня по результатам заседания Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 46%. Кроме того, Центробанк оставил ставку овернайт по кредитам на уровне 49%, а ставку овернайт по депозитам – на отметке 44,5%. В заявлении регулятора подчеркивается, что в дальнейшем решения ЦБ Турции будут направлены на создание денежно-кредитных и финансовых условий, необходимых для снижения базовой инфляции и достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

Ранее в Турции раскрыли схему хищения $29 млн с карт туристов.

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