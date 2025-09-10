На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
КТК погасил ущерб от разлива нефти в Черном море на 179 млн рублей

КТК выплатил компенсацию в 179 млн рублей за утечку нефти в Новороссийске
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) погасил ущерб от разлива нефти в акватории Черного моря у Новороссийска в размере 179 млн рублей в досудебном порядке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«АО «КТК-Р» добровольно возместило 179 млн рублей ущерба на основании расчета Росприроднадзора после нештатной ситуации, произошедшей на морском терминале компании в акватории порта Новороссийск (Черное море)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия летом в море произошел разлив 8,43 кубометров нефти (порядка 6,7 тонны).

Утечка нефти, о которой идет речь,произошла в акватории морского терминала КТК в конце августа. В консорциуме заявили, что инцидент случился во время погрузки — рукав от выносного причала, шедший к танкеру, отсоединился. 30 августа стало известно о завершении основных работ по плану ликвидации разливов нефти.

Ранее сообщалось, что в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.

