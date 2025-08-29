На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каспийский трубопроводный консорциум расследует причины утечки нефти в Черном море

КТК выясняет причины утечки нефти в Новороссийске
«Морсасслужба»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выясняет причины утечки нефти в Черном море на терминале в районе Новороссийска. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

В компании отметили, что разлив нефти произошел во время погрузки — рукав от выносного причала, шедший к танкеру, отсоединился. В результате в воду попало около 30 кубометров нефти в районе Новороссийска.

«Разлив нефти, произошедший при погрузке танкера 29 августа 2025 года локализован, продолжается ликвидация последствий разлива нефти. <...> Для выполнения операции было задействовано 1000 метров боновых заграждений, 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба Росморречфлота сообщала, что в акватории порта Новороссийск локализовали разлив нефти, произошедший при погрузке сырья на танкер.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

